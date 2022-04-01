Valerien Ismael, rapor için süre istedi!

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer planlaması büyük ölçüde hazırlandı. Teknik direktör Valerien Ismael ile yeni bir sayfa açan siyah-beyazlılar, acele etmeden sistemli ve planlı ilerlemek istiyor.



Transferde acele etmeyecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael de yönetimden 3 haftalık bir süre istedi. Bu sırada hem mevcut takımındaki oyunculara odaklanacak olan Ismael hem de yeni sezon öncesi eksikler nereler tespitte bulunacak.



Fransız çalıştırıcının 'tamam' demesiyle de transfer düğmesine basılacak. Şu anda her mevkii için 3-4 oyuncu çoktan hazır hale getirildi. Hatta bazı oyuncularla ön görüşmeler bile yapıldı.



Transfer döneminde çok uzun süren ve kıran kırana geçen görüşmeler olmayacak, tam aksine nokta atışı hamleler gerçekleştirilecek. Bu sayede yeni sezona başlarken takım kurmayla uğraşılmayacak.



Valerien Ismael'in 2022-23 sezonuna takımı en hazır şekilde başlatabilmesi hedeflenecek.





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