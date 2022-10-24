Valerien Ismael: 'Ölüm kalım maçı değil'

ISMAEL: "ÖLÜM KALIM MAÇI DEĞİL"

HEDEFİNDE 4 MAÇ VAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor maçı ile birlikte bir galibiyet serisine başlamalarını istiyor. Futbolcularıyla yaptığı konuşmada buna dikkati çeken Ismael, aynı zamanda oyunculara terapi uyguluyor.Futbolcularının baskı altında iyi oynamadığını düşünen Ismael uyarılarına devam ederken, "Final ya da ölüm kalım maçına çıkmıyorsunuz. Kendi oyunumuzu gösterirsek galip geleceğimiz bir maça çıkıyoruz" dedi.Valerien Ismael, gözünü 2022 Dünya Kupası arasına kadar oynanacak 4 lig maçına çevirdi. Son dönemde eleştiriler alan ve taraftarlardan da tepki toplayan Ismael, 4 maçın 4'ünü de kazanmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.