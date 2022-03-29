Valerien Ismael: Montero bana lazım

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in bu sezon fazla forma şansı bulamayan Montero için 'Kafamdaki sisteme çok uygun' dediği öğrenildi.

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Valerien Ismael: Montero bana lazım
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29 Mart 2022 09:55
Beşiktaş'ta bu sezon yeteri kadar forma şansı bulamayan Francisco Montero için Valerien Ismael'in olumlu görüş bildirdiği belirtildi.

Beşiktaş'ın yeni hocası Valerien Ismael'in takımın başına gelmesi sonrasında taşlar yerinden oynadı.
Siyah-beyazlılarda bu sezon şans bulmakta zorlanan Montero için olumlu görüş bildiren Fransız teknik adam, "Montero kafamdaki sisteme çok uygun. Geride oyun kurabiliyor. Bu sistem içerisinde bize çok fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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