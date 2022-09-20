"KİMSE GİTMESİN, AŞAĞI İNİYORUM"

"HERKES KENDİNİ TOPLASIN"

Beşiktaş, İstanbulspor ile 2-2 berabere kalırken teknik direktör Valerien Ismael cezalı olduğu için kulübedeki yerini alamamıştı. Maçı locadan izleyen Ismael, kurmaylarına talimat vererek kimsenin soyunma odasından çıkmamasını istedi.Fransız çalıştırıcı, "Kimse gitmesin. Ben aşağıya iniyorum" diyerek uyarıda bulundu. TFF talimatına göre koyulan süre yasağının bitmesini bekleyen ve ardından soyunma odasına giden Ismael oyuncularına seslendi.Beşiktaş teknik patronu, "Bugün sahada Beşiktaş'a yakışan bir oyun yoktu. Sizden daha fazla mücadele bekliyorduk. Hepiniz kaliteli futbolcularsınız ama bunu sahada göstermelisiniz. Puan kayıpları yaşadık, bunu telafi edecek yine bizleriz. Herkes izinde kendini toplasın ve geri dönsün" dedi.