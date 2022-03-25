Valerien Ismael kararı sonrası İbrahim Üzülmez'den açıklama

Son günlerde adı Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü ile sık sık anılan eski futbolcu İbrahim Üzülmez, Beşiktaş'ın Valerien Ismael kararı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Valerien Ismael kararı sonrası İbrahim Üzülmez'den açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2022 16:32
Teknik direktör İbrahim Üzülmez, Beşiktaşlı taraftarlar arasında adının siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğü için geçmesinden dolayı taraftarlara teşekkür etti.

İbrahim Üzülmez, yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü gibi "kutsal" bir göreve kendisini layık gören taraftarlara teşekkür etti.

"Belki bugün olmadı lakin sizlerin tabiriyle 'Deli İbrahim'iniz' olarak bir gün elbette birlikte olacağız." diyen İbrahim Üzülmez, "Şanlı Beşiktaş'ıma başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.