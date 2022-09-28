FENERBAHÇE MAÇLARINI TEK TEK İZLEDİ

İZNİ DE ÜMRANİYE'DE GEÇİRDİ

EKSİĞİ OLANLARA ÖZEL PROGRAM





Beşiktaş teknik heyeti, Fenerbahçe derbisi öncesinde yoğun mesai harcıyor. Valerien Ismael ve ekibi neredeyse 24 saatlerini tesislerde geçirirken ezeli rakiplerinin bu sezon oynadığı maçları mercek altına aldı.Ismael, Fenerbahçe'nin her karşılaşmaya farklı 11'le çıkması ve değişik sistemler denemesi nedeniyle ligdeki 6 maçının yanı sıra Şampiyonlar Ligi ön elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarını da tek tek izledi.Fenerbahçe'nin artılarını ve eksilerini tespit eden siyah-beyazlı takımın kurmayları, oyun planlarını da büyük ölçüde oluşturdu. Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılarak kendisine güvenenleri mahcup etmek istemeyen Valerien Ismael'in, takıma verdiği iki günlük izinde de vaktinin büyük bir bölümünü Ümraniye'de geçirdiği öğrenildi.Valerien Ismael, Süper Lig'e verilen milli arada fizik-kondisyon açısından eksikleri olan oyuncularla özel olarak ilgilendi. Fransız teknik adam, sakatlıktan dönen isimlerin takımın seviyesini yakalayabilmesi için kişisel antrenman programları hazırladı. Oyuncular, bu kapsamda çalışmalarını sürdürdü. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak ve maç saat 20:00'de başlayacak.