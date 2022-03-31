Valerien Ismael istedi, yönetim harekete geçti!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Yönetimle görüşen Fransız teknik adam, ilk olarak 25 yaşındaki savunma oyuncusu Riechedly Bazoer'in transfer edilmesini istedi.



Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmalarına hız verildi. Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael ile birlikte yeni bir sisteme geçilecek. Takım, bundan sonra 3-4-3 dizilişiyle sahaya çıkacak. Fransız teknik adam, ligin son 8 haftası için takım içinden alternatifler ararken, gelecek sezon için de çalışmalar yapıyor.



Valerien Ismael'in ismini verdiği ilk oyuncunun ise Riechedly Bazoer olduğu iddia edildi. Hatta Beşiktaş yönetiminin Riechedly Bazoer ile sözlü anlaşma yaptığı iddialar arasında yer aldı.



34 MAÇTA OYNADI



Hatta Hollanda basını, siyah-beyazlıların ilk transferini Vitesse'den yapacağını yazdı. Haberde Beşiktaş'ın, teknik direktör Ismael'in isteğiyle sezon sonunda Vitesse ile sözleşmesi bitecek olan Riechedly Bazoer'i transfer edeceği, prensipte anlaşmanın bile sağlandığı belirtildi.



Sezon sonunda Vitesse ile sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki Bazoer, Hollanda ekibiyle bu sezon 34 maça çıktı. Riechedly Bazoer, sağ ve sol stoper dışında ön libero mevkiinde de görev yapabiliyor.



MÜKEMMEL BİR 'TAKIM' OYUNCUSU



Valerien Ismael, Wolfsburg'u çalıştırdığı dönemde Bazoer'i ocak ayında transfer etmişti. Wolfsburg, o dönemde Riechedly Bazoer için Ajax'a 12 milyon euro bonservis ödedi. Ancak kısa süre sonra Ismael takımdan ayrılınca, beraber çalışma şansları yarıda kaldı. Ismael, o dönemde Bazoer hakkında, "Onu iyi tanıyorum. Yeteneklerine güveniyorum. Mükemmel bir takım oyuncusu" ifadelerini kullanmıştı.





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