Siyah-Beyazlılarda Trabzonspor maçının ardından teknik direktör Valerien Ismael ile Başkan Ahmet Nur Çebi arasında kısa süreli bir transfer görüşmesinin yapıldığı ifade edildi.



Zorlu deplasman maçında oynanan futbol Başkan'ı mutlu ederken, Ahmet Nur Çebi'nin Fransız teknik adamla yaptığı görüşmede yeni sistemi beğendiğini ve özellikle bir takviye isteyip istemediğini sordu.



"Cornelius gibi güçlü bir santrfor lazım "



Valerien Ismael'in de Başkan Çebi'ye "Sistemimiz gün geçtikçe çok daha iyi bir şekilde uygulanacak saha içinde. Eksiklerimiz var elbette. Mesela forvet konusunda sıkıntımız var. Bize Trabzonspor'un golcüsü Cornelius gibi güçlü, istekli ve fırsatları kaçırmayan bir santrfor lazım" diyerek; Danimarkalı forveti çok beğendiğini ifade etti.





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