Valerien Ismael: "İşte benim takımım!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Karagümrük maçının ardından futbolcularıyla konuştu. Ismael, futbolcularına teşekkür etti.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael: 'İşte benim takımım!'
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23 Ağustos 2022 11:22
Beşiktaş, Karagümrük ile oynadığı maçı 4-1 kazandı ve Süper Lig'de haftayı moralli kapattı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, maçın ardından futbolcularıyla bir konuşma yaptı ve teşekkür etti.

ISMAEL: "HAYALİMDEKİ BEŞİKTAŞ"

Siyah-beyazlıların Fransız çalıştırıcısı futbolcularıyla yaptığı konuşmada, "Hırs, istek, azim, mücadele, hepsi sahada vardı. Sizlere teşekkür ediyorum. İşte hayalimdeki Beşiktaş bu. Ancak; henüz yolun başındayız. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ DURUMU

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de şu ana kadar 3 maç oynadı. Siyah-beyazlılar 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Beşiktaş 8 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.



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