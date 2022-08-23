Beşiktaş, Karagümrük ile oynadığı maçı 4-1 kazandı ve Süper Lig'de haftayı moralli kapattı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, maçın ardından futbolcularıyla bir konuşma yaptı ve teşekkür etti.



ISMAEL: "HAYALİMDEKİ BEŞİKTAŞ"



Siyah-beyazlıların Fransız çalıştırıcısı futbolcularıyla yaptığı konuşmada, "Hırs, istek, azim, mücadele, hepsi sahada vardı. Sizlere teşekkür ediyorum. İşte hayalimdeki Beşiktaş bu. Ancak; henüz yolun başındayız. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ DURUMU



Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de şu ana kadar 3 maç oynadı. Siyah-beyazlılar 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Beşiktaş 8 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.







