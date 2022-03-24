Valerien Ismael, İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş ile anlaşan Fransız teknik adam Valerien İsmael, daha önce yönetimle görüştüğü için takımın maçlarını izlediği öğrenildi. 3-4-3'ü seven tecrübeli teknik adam, Trabzonspor maçında sakatlık ve form durumuna göre sistemini belirleyecek.

Haber; Milliyet
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Valerien Ismael, İstanbul'a geliyor!
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24 Mart 2022 08:06
Beşiktaş ile anlaşan ve işin resmiyete dökülmesi için sadece ıslak imzası beklenen Fransız teknik adam Valerian İsmael, gelir gelmez ayağının tozuyla lider Trabzonspor ile oynanacak maçın taktiği üzerinde çalışacak.

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Siyah-beyazlı takımla daha önce de görüştüğü için bazı maçları seyretme fırsatı bulan Fransız teknik adamın, bugün İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Sezon sonuna kadar mevcut hoca Önder Karaveli ile birlikte devam etmesi beklenen İsmail'in, üç yardımcısını da yanında getirteceği belirtildi.

TESİSLERİ GEZECEK

3-4-3 sistemini seven ve futbolculara yaptırdığı ağır idmanlarla tanınan tecrübeli teknik adamın, Trabzonspor maçında bu sistemi sahaya sürüp sürmeyeceği ise henüz belli değil. Beşiktaş'ın, Rize deplasmanında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta üçlü savunma oynadığını bilen İsmael'in, kadrodaki sakatlık ve form durumuna göre Trabzonspor deplasmanındaki sistemini belirleyeceği ifade edildi.

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