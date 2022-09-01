GHEZZAL DÖNECEK, BİR İSİM KULÜBEDE

KADROSU GÜÇLENDİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'i önümüzdeki günlerde tatlı bir sıkıntı bekliyor. Ismael, sakatlıktan dönecek olan yıldız futbolculara yer açmak için takımdaki oyunculardan birini yedek kulübesine çekmek zorunda.Sakatlığın ardından üst solunum enfeksiyonu geçirip Karagümrük ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyen Rachid Ghezzal, bu hafta dönecek. N'Koudou ve Muleka'nın formda olması nedeniyle Ismael'in Ghezzal'a 11'de yer bulması gerekiyor. Fransız hoca, 3 yabancı yıldızdan birini mecburen kulübeye çekecek.Ağır bir sakatlıktan çıkan Josef de Souza da yakın zamanda sahalara dönecek. Sezon başından beri Salih Uçan ile Gedson etkili bir performans sergiliyor. Yıldız transfer Dele Alli'yi de 11'den çıkarmak istemeyen Ismael, orta saha rotasyonunda da bir yıldızı kesmek zorunda kalacak. Sezon başında kadroda rotasyon sıkıntısı yaşayan Fransız çalıştırıcının eli güçlendi. Ismael, artık birkaç 11 çıkarabileceği geniş bir kadroya sahip.