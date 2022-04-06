Valerien Ismael'in yol rehberi Conte

2011'den beri takipte Beşiktaş'ın başındaki ilk sınavına Trabzonspor deplasmanında çıkan Valerien Ismael'in 3-4-3 sistemini kısa sürede takımına aşılaması tam not aldı.



Teknik direktörlük kariyerinde 3'lü sistemle özdeşleşen Ismael, aslında Antonio Conte'nin izinden gidiyor. 2009'da antrenörlük kariyerine başlayan Fransız çalıştırıcı, 2011'den beri Conte'nin çalıştığı her takımı adeta ezberledi.



Beşiktaş'la kariyerinin ilk şampiyonluklarını almak isteyen Ismael için Conte'nin stili ve 3-4-3'ü en önemli yol gösterici oldu.



'Ders gibi çalıştım'



Conte'nin Juventus, Inter ve Chelsea'de şampiyonluğa ulaşırken 3'lü savunma kullanması, Valerien Ismael'e ilham verdi. 46 yaşındaki teknik adam önceki demeçlerinde bu durumu şöyle özetlemişti:



"Antonio Conte'nin 3'lü savunmasını sürekli takip ettim, tüm takımlarını izledim. Juventus'ta ilk kez 3'lü sistemi kullandığında adeta Conte'yi bir ders gibi çalışıyordum. Sonra kendi analizlerimi yapmaya başladım. Conte'nin kazandığı başarılar bana 3'lü sistemin futbolun geleceği olduğunu gösterdi."





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