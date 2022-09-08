Valerien Ismael'in yeni prensi; Emre Bilgin!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, genç kaleci Emre Bilgin'e çok güveniyor. İşte Fransız çalıştırıcının kararı...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael'in yeni prensi; Emre Bilgin!
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08 Eylül 2022 09:42
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Başakşehir maçı öncesinde kaleci konusunda karar verdi. Fransız çalıştırıcı, 18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin'e çok güveniyor.

ERSİN KONSANTRASYON KAYBI YAŞADI

Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan ve hakkında takımdan ayrılacağına dair haberler çıkan Ersin Destanoğlu, hazırlık maçlarından bu yana iyi bir performans gösteremedi. Yediği hatalı gollerin dışında konsantrasyon sorunu gözlemlenen 21 yaşındaki Ersin Destanoğlu, gidişatı değiştiremeyince formayı 18 yaşındaki yedeği Emre Bilgin'e kaybetti.

EMRE BİLGİN OYNAMAYA DEVAM EDECEK

Teknik direktör Valerien Ismael'in, Ankaragücü karşısında olduğu gibi ilerleyen mücadelelerde de 18 yaşındaki Emre Bilgin'e görev vermeye devam edeceği öğrenildi.



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