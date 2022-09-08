Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Başakşehir maçı öncesinde kaleci konusunda karar verdi. Fransız çalıştırıcı, 18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin'e çok güveniyor.
ERSİN KONSANTRASYON KAYBI YAŞADI
Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan ve hakkında takımdan ayrılacağına dair haberler çıkan Ersin Destanoğlu, hazırlık maçlarından bu yana iyi bir performans gösteremedi. Yediği hatalı gollerin dışında konsantrasyon sorunu gözlemlenen 21 yaşındaki Ersin Destanoğlu, gidişatı değiştiremeyince formayı 18 yaşındaki yedeği Emre Bilgin'e kaybetti.
EMRE BİLGİN OYNAMAYA DEVAM EDECEK
Teknik direktör Valerien Ismael'in, Ankaragücü karşısında olduğu gibi ilerleyen mücadelelerde de 18 yaşındaki Emre Bilgin'e görev vermeye devam edeceği öğrenildi.
ERSİN KONSANTRASYON KAYBI YAŞADI
Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan ve hakkında takımdan ayrılacağına dair haberler çıkan Ersin Destanoğlu, hazırlık maçlarından bu yana iyi bir performans gösteremedi. Yediği hatalı gollerin dışında konsantrasyon sorunu gözlemlenen 21 yaşındaki Ersin Destanoğlu, gidişatı değiştiremeyince formayı 18 yaşındaki yedeği Emre Bilgin'e kaybetti.
EMRE BİLGİN OYNAMAYA DEVAM EDECEK
Teknik direktör Valerien Ismael'in, Ankaragücü karşısında olduğu gibi ilerleyen mücadelelerde de 18 yaşındaki Emre Bilgin'e görev vermeye devam edeceği öğrenildi.
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