Beşiktaş'ta tüm gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda. Valerien Ismael önderliğinde hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki ilk mevki ise forvet.



Gol yollarındaki sorunu çözmek için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı ekipte daha önce Sörloth ismi gündeme gelmişti. Norveçli futbolcu için tüm imkanlarını seferber eden Kartal, oyuncunun menajeriyle prensipte anlaşmıştı. Leipzig'i de bonservis bedeli konusunda iknaya çalışan siyah-beyazlı ekipte listeye yeni bir isim daha eklendi.



"YOK MU SÖRLOTH OLABİLECEK BİR GENÇ?"



Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör İsmael'le yaptığı görüşmede "Yok mu Sörloth olabilecek bir genç?" diye sordu. Listesinde birçok isim bulunan Fransız hoca düşünmeden şu cevabı verdi: Giacomo Vrioni!



UZUN BOYLU, SOL AYAKLI



Valerien İsmael, daha önce çalıştığı Avusturya Ligi'nde bu sezon 23 maçta 15 gol ve 2 asistle oynayan Giacomo Vrioni'den övgüyle bahsetti. 23 yaşındaki Arnavut oyuncunun Sörloth gibi uzun boylu, Norveçli golcü gibi sol ayaklı ve yetenekli olduğundan bahsetti. Başkan, Çebi Fransız hocanın önerdiği oyuncu için hazırlanan raporu görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine teknik heyet de oyuncuyu takibe alarak girişimler için hazırlıklarını sürdürdü.



SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR



Juventus, Vrioni'yi 20202de Sampdoria U-23 takımından 4 milyon euro'ya A takıma aldı, bu sezon Avusturya'nın Tirol takımına kiraladı. Kariyerinde en çok Sampdoria Primavera (50) forması giyen genç forvet, burada rakip ağları 17 kez havalandırdı.



188 cm boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon euro. Arnavut golcünün kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.



































