Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında öncelik santrfor mevkiine verildi.



Demba Ba, Mario Gomez ve Vincent Aboubakar tarzında forvetlerin siyah-beyazlı forma ile her zaman başarılı olması, Valerien Ismael'in de bu tarz bir golcü istemesi Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın kolları sıvamasına neden oldu.



Batshuayi gibi 'fırsat' transferi yapmak istemeyen Kazancı ve Ismael ikilisi, eldeki tüm adayları detaylı bir şekilde incelerken; Fransız hoca ile scout ekibinin hazırladığı Kazancı'nın da ön görüşme yaptığı isimlerde aranılan 5 özellik şöyle:



1- Bitiricilik, havadan ve yerden etkinlik.

2- Gerektiğinde kanatlarda da oynayabilme.

3- Ceza sahasında sürekli hareketlilik.

4- Takım arkadaşlarına gol pozisyonu hazırlama.

5- Sırtı dönük oynama yeteceği ile takımı önde tutabilme.







