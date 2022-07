"ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

"ÜÇLÜ SİSTEME ADAPTE OLDUK"

"HANGİ MEVKİDE OYNAYACAĞIM ÖNEMLİ DEĞİL"

"SERGEN YALÇIN ASLA UNUTULMAZ"

"TARAFTARLARIN TEPKİ GÖSTERMESİ NORMALDİ"

NASIL BİR BABA?

EN İYİ ARKADAŞI KİM?

WELINTON'UN ENLERİ

Beşiktaş'ın Brezilyalı defans oyuncusu Welinton, yeni sezon öncesinde açıklamalar yaptı. A Spor'a özel röportaj veren Welinton, siyah-beyazlı takımdaki hedeflerini anlattı. Welinton, Fransız teknik adamın tercih ettiği 3'lü sistemle şampiyon olacaklarına inanıyor. Welinton'un açıklamaları şu şekilde:Öncelikle sezon öncesi çalışmalar hakkında konuşan Welinton, "Sadece ben değil bütün takım iyi çalışıyor. Sezon hazırlık kampları yoğun geçmeli ki sezona yansısın. İki hazırlık maçı oynadık. Takımdaki herkes iyi hazırlanıyor. Bu takıma yakışan bir sezon öncesi kampı geçiriyoruz. Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız" dedi.Sistem konusunda futbolcuların esnek olması gerektiğini belirten siyah-beyazlı futbolcu, "Takımımızın başındaki hocalarımızın istediği şeyler yapmak zorundayız. Hocamız 3'lü oynatıyor. Biz de adapte olmak istiyoruz. Hocamızın isteği çok net. Uygulamaya çalışıyoruz. Geçen senekine göre sisteme daha iyi adapte olduk. Sistemi öğreniyoruz, adapte oluyoruz. Bizim için her sistem en rahat sistem olmak zorunda. Hazırlık maçları oynadık, halen eksiklerimiz var. Ben bu sistemde rahatım. Takım arkadaşlarım da iyi. Bu sistemle başarılı olacağız" diye konuştu.Hangi bölgede oynayacağının önemli olmadığını belirten Welinton, "Hocamız karar verecek. Ben sağa da uyum sağlarım. Solda da oynarım. Hocamızın istekleri doğrultusunda elimden gelenin fazlasını yapacağım" ifadelerini kullandı.Yeni transferlerden biri olan mevkidaşı Saiss hakkında ise Welinton şu ifadelere yer verdi:"Welinton ile Saiss çok iyi ikili değil (gülerek). Şaka bir yana şampiyon olmuş bir takımı konuşalım istiyoruz. Saiss çok iyi bir karakter. Herkesi kabul ettiğimiz gibi onu da kabul ettik. Biz bir aileyiz. Her şeyin iyi olacağını düşünüyorum."Beşiktaş ile yolları ayrılan Sergen Yalçın hakkındaki soru üzerine Welinton, "Sergen Yalçın ile şampiyonluklar yaşadım. Onu arkadaş, dost, teknik direktör olarak görüyorum. Büyük bir karakter. Beni buraya getirdi. Belki bir gün Sergen Yalçın ile birlikte yeniden bir araya geliriz. Kısaca anlatılacak biri değil. Sergen Yalçın inanılmaz bir karakter. Şampiyonluk kutlamalarında unutulmayacak anılarımız var. Kendi anılarını da bize anlatıyordu. Birlikte yaptığımız kutlamaları asla unutamayız. Sıkı çalışmaların ardından kutlamaları da iyi bilen biridir. O yüzden hiç unutmayacağım" açıklamasını yaptı.Taraftarların takıma ilk geldiği dönemde kendisine tepki gösterdiği dönemlere değinen Welinton, "Aslında normal bir süreçti. PAOK maçlarında elendik. Penaltı yaptırmıştım ve yeni gelen bir oyuncu olduğum için kötü olmuştu. Sonraki maçlarda da talihsizlikler yaşadım. Taraftarın bana o dönemki eleştirisi doğaldı. Ben kendimi çalışmaya adadım. Süreç daha sonra iyi olmaya başladı. İyi maçlar çıkardım. Taraftarlarımız azmimi gördü ve karşılığını verdi. Kendimi buldum. Sezon gayet iyi geçti. Bu sezon da iyi bir hazırlık kampı geçiriyorum. Bu sezon savaşçı bir Welinton'u izleteceğim" dedi.Welinton, nasıl bir aile babası olduğu yönündeki soruya, "Sakin, mutlu ve Türkiye'yi seven bir kişiyim. Bir çocuğum oldu. Hayatımda farklı bir dönemden geçiyorum. Güler yüzlü bir insanım" yanıtını verdi.Takımdaki en iyi arkadaşı sorulan futbolcu, "Josef de Souza'yı küçüklükten beri tanıyorum. Souza diyebilirim. Çalışanlar da tercüman da iyi arkadaşım. Herkesle uyumluyum" cevabını verdi. Welinton, tek kelimelik sorulara yanıtlar verdi.En çalışkan: AtibaEn neşeli: BenEn sıra dışı: RosierEn yetenekli: Ghezzalİçine kapanık: MulekaEn çok uyuyan: RosierEn çok yemek yiyen: Montero her şeyi yiyor, makarna, salata, balık ne bulursa yiyor...En hırslı: SouzaEn dağınık: RosierEn çok konuşan: Tercümanlar ve RosierEn kötü giyinen: RosierEn iyi giyinen : Welinton, N'Koudou