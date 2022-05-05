Valerien Ismael'in rüya ikilisi: Sörloth ve Muleka

Kasımpaşa yenilgisi sonrası takımda bir golcü sorunu olduğunu belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in gelecek sezon için yönetimden bir pivot bir de hareketli forvet istediği öğrenildi. Ismael'in gönlündeki pivot forvet için ilk aday Alexander Sörloth olurken, hareketli golcü adayı ise Kasımpaşa'dan Jackson Muleka...



Bu sezon kiralığı Real Sociedad'da da beklenen etkiyi yapamayan Sörloth ile Standard'dan kiralık gittiği Kasımpaşa'da büyük çıkış yakalayan Muleka için yönetimin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.



KASIMPAŞA, MULEKA'NIN BONSERVİSİNİ ALIYOR



Kasımpaşa'nın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jackson Muleka, lige damga vurmaya devam ediyor. Takımının Beşiktaş ile oynadığı maçta 2 gol atan Demokratik Kongolu santrfor, Başakşehir filelerini de boş geçmedi, ligdeki gol sayısını da 12'ye yükseltti.



Daha önce Göztepe, Adana Demirspor ve Beşiktaş müsabakalarında da 2'şer gol atan Muleka, Alanyaspor, Fenerbahçe , Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ve Başakşehir maçlarında ise birer kez fileleri havalandırdı.



Bonservisi Standard Liege'de bulunan Muleka, devre arasında Lacivert-Beyazlı takıma kiralanmıştı. Fanatik'in haberine göre; satın alma opsiyonu 3 milyon Euro olan Kongolu futbolcu için harekete geçen İstanbul ekibi, Standard Liege Kulübü'ne opsiyonu kullanacağını iletti. Paşa bu hafta içerisinde parayı yatırıp Muleka'yı resmen kadrosuna katacak.



3 yıllık kontrat geliyor



Muleka ve menajeriyle de görüşen Kasımpaşa Yönetimi, her konuda anlaşmaya vardı. Muleka ile 3 yıllık kontrat yapılacağı ifade edildi. Başarılı forvet oyuncusunun Transfer döneminde Kasımpaşa'nın en büyük kozu olması bekleniyor.



Kasımpaşa'nın ödemeyi yaptıktan sonra kârlı bir şekilde yıldız forveti satması öngörülüyor. Muleka'ya şimdiden Türkiye ve Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu ifade ediliyor.



