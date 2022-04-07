Valerien Ismael'in orta saha planı belli oldu

Trabzonspor maçıyla birlikte Beşiktaş serüvenine başlayan Valerien Ismael, gelecek sezon için kolları sıvadı.



Fransız hoca, yardımcılarıyla yaptığı toplantının ardından takımdaki eksik bölgeleri tespit etti. Ismael'in sorun görmediği mevkilerin başında merkez orta saha geliyor. Josef ile Can'ın performansına hayran kalan deneyimli teknik adam, Gedson takviyesiyle rahatlayacak.



SAVUNMAYA YABANCI TAKVİYE



Can Bozdoğan'ın Schalke'den bonservisi alınması yönündeki çalışmalara Ismael'den onay çıktı. Yönetim, kısa sürede 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak. Vida-Welinton-Montero'lu 3'lü savunmayla sezon sonuna kadar devam edecek olan Ismael, gelecek sezonda iyi pas yapabilen stoper transferi talep etti. Bu doğrultuda Sırp Veljkovic ve Jan Vertonghen liste başında.



"HAZIR OL GÜVEN"



Siyah-beyazlılar, seyircisinin önünde cumartesi günü Alanyaspor'u ağırlayacak. Teknik Direktör Valerien Ismael'in kadroda sürpriz değişiklikler yapması bekleniyor. Michy Batshuayi'nin Trabzon'da penaltı kaçırmasının ardından moralsiz olması nedeniyle Ismael'in; Güven Yalçın'ı bu maça hazırladığı öğrenildi. Dünkü antrenmanda Güven ile yakından ilgilenen Fransız teknik adamın, "Hazır ol" emri verdiği ifade edildi.



