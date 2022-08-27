Valerien Ismael'in haykırışı: "1-2-3 yetmez!"

Sivasspor ile oynayacağı Süper Lig maçına odaklanan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael oyuncularına uyarılar yaptı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael'in haykırışı: '1-2-3 yetmez!'
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27 Ağustos 2022 12:53
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmaya odaklandı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, futbolcularına maç öncesinde gol konusunda uyarılarda bulundu.

ISMAEL: "1-2-3 GOL YETMEZ"

Valerien Ismael antrenmanlarda 2-3 golün kendilerine yetmeyeceğini, 4,5 ve 6. gol için de reaksiyon göstermeleri gerektiğini söyledi. Ismael'in bu isteği Beşiktaş'ın 90'lı yılların başındaki, '1-2-3 gol yetmez, 4-5 olsun. Metin-Ali-Feyyaz atsın Beşiktaş şampiyon olsun' tezahüratını getirdi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN İŞİ SIKI TUTUYOR

Siyah-beyazlıların teknik patronu, futbolcularıyla birebir görüşmeler de yapıyor. Takım oyununun önemine dikkati çeken Ismael, sezon sonunda şampiyon olmaları için oyuncularından özveri beklediğini dile getiriyor.



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