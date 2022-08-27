ISMAEL: "1-2-3 GOL YETMEZ"

ŞAMPİYONLUK İÇİN İŞİ SIKI TUTUYOR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmaya odaklandı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, futbolcularına maç öncesinde gol konusunda uyarılarda bulundu.Valerien Ismael antrenmanlarda 2-3 golün kendilerine yetmeyeceğini, 4,5 ve 6. gol için de reaksiyon göstermeleri gerektiğini söyledi. Ismael'in bu isteği Beşiktaş'ın 90'lı yılların başındaki, '1-2-3 gol yetmez, 4-5 olsun. Metin-Ali-Feyyaz atsın Beşiktaş şampiyon olsun' tezahüratını getirdi.Siyah-beyazlıların teknik patronu, futbolcularıyla birebir görüşmeler de yapıyor. Takım oyununun önemine dikkati çeken Ismael, sezon sonunda şampiyon olmaları için oyuncularından özveri beklediğini dile getiriyor.