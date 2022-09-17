ALANYA VE BAŞAKŞEHİR'DE BENZER DURUMLAR

İKİNCİ YARILARDA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in oyuna müdahaleleri çok tartışılıyor. Fransız teknik direktör, başarılı sonuçlar alsa da maça başlayan 11'i ve sonrasındaki hamleler arasındaki farklar dikkati çekiyor.Valerien Ismael oyuna müdahale etmeden 10 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü. Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael oyuna hamle yaptıktan sonra ise 4 gol atıp 5 gol yedi. Alanyaspor'a karşı 3-1 önde olan Beşiktaş, yapılan değişiklikler sonrası karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı. Maç 3-3 bitti. Son oynanan Başakşehir maçında da benzer bir senaryo yaşandı.Berabere giden maçta Valerien Ismael, 57. dakikada Redmond'u oyuna aldı. 71'de konuk ekip Traore ile öne geçti ve Beşiktaş maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig'de oynadığı 6 karşılaşmaya da yüksek tempoyla başlayan Beşiktaş ikinci yarılarda ise büyük düşüşler yaşıyor. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de 14 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. Beşiktaş yediği 8 golün 7'sini ise 45 ve sonraki dakikalarda kalesinde gördü. İlk yarılarda daha iyi performans sergileyen Siyah-beyazlılar, oyuncu değişiklikleri sonrası çok daha fazla zorlanıyor.