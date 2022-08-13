Valerien Ismael'in gözü bu haberde!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yeni gelecek transferleri bekliyor. Yönetim ise ayrılacak oyuncuların ardından hareket edebilecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael'in gözü bu haberde!
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13 Ağustos 2022 10:38
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa odaklanan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, yeni gelecek oyuncular için mevcut ayrılıkları bekliyor.

TRANSFER İÇİN AYRILIKLAR ŞART

Beşiktaş, Sivasspor ile yaptığı Kerem Atakan Kesgin görüşmelerinde tıkanma noktasına geldi. Sivasspor'un ofansif bir orta saha almadan Kerem'i bırakmak istememesi ve ek olarak bonservis konusunda anlaşma sağlanamaması, bu transferi bitirme noktasından uzaklaştırıyor.

YÖNETİM, TRANSFERDE KRİZ YAŞIYOR

Ayrıca takımdan ayrılması gündemde olan stoper Welinton'un durumunun da netlik kazanması bekleniyor. Koray Günter'in belirlenen rakamdan fazla istemesi nedeniyle bir türlü yol alamayan Beşiktaş aynı belirsizliği Kevin N'Koudou'da da yaşıyor. N'Koudou'nun gidip gitmeme konusundaki kararsızlığının bir an önce son bulmasını bekleyen yönetim, bu nedenlerden dolayı orta saha, savunma ve kanat transferlerinde ciddi krizler yaşıyor.

ISMAEL TRANSFERLERİN BİTMESİNİ İSTİYOR

Nadiem Amiri transferinde oyuncunun da isteğiyle olumlu anlamda ilerleme sağlamak üzere olan Beşiktaş Yönetimi, bir tek bu transferde takımdan kimsenin ayrılmasını beklemeden hareket edebiliyor. Mevcut kadro yapısının şampiyonluk yarışı için yetersiz olduğunu düşünen teknik direktör Valerien Ismael, transferlerin mümkün olabildiği kadar çabuk bitmesini istedi.





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