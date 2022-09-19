DERBİ KADERİNİ ÇİZECEK

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Spor Toto Süper Lig'in ilk 5 maçında ilk yarıları adeta tek kaleye çeviren, fakat ikinci yarılarda bunu sürdüremediği görülen Beşiktaş, Başakşehir ve İstanbulspor sınavlarında ise bu görüntüsünden uzak kaldı. Son iki maçta 5 puan kaybeden siyah-beyazlılarda gözler teknik direktör Valerien Ismael'e çevrildi.Milli takım arası sonrası evde oynanacak olan F.Bahçe derbisinde alınacak sonuç, 46 yaşındaki çalıştırıcının kaderini belirleyecek. Kartal, derbide puan kaybederse, Fransız'ın geleceği masaya yatırılacak. Ismael'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Teknik Direktör Valerien Ismael, özellikle oyuncu değişiklikleriyle eleştirilerin hedefindeki isim oldu.Ismaael'in Başakşehir maçında net gol pozisyonlarını harcayan N'Koudou'nun yerine Muleka'yı çıkarması, gol yedikten sonra Gedson ve Berkay'ı çıkararak orta sahayı neredeyse boşaltması, geçen haftanın en çok konuşulan eleştirileriydi. İstanbulspor maçında cezalı olan ve maçı tribünden izleyen Ismael'in, yardımcı antrenörü Adam Murray'a yaptırdığı değişiklikler de taraftarın ve futbol otoritelerinin de tepkisini çekti.