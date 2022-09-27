Valerien Ismael'in derbi stratejisi belli oldu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maç öncesinde stratejisini belirledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael'in derbi stratejisi belli oldu!
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27 Eylül 2022 11:03
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, derbi planını belirledi. Son iki haftada Başakşehir'e kaybeden ve İstanbulspor ile berabere kalan siyah-beyazlılar 3 puandan başka bir sonuç düşünmüyor.

ISMAEL'DEN ŞOK PRES

Beşiktaş pazar günü taraftarının da desteğiyle kazanıp kaostan çıkmayı hedefliyor. Siyah-beyazlıların Fransız teknik direktörü, Fenerbahçe'ye karşı 3. bölgede şok pres uygulayacak.

Bu presler sonucunda rakibini hataya zorlayacak olan Beşiktaş skor bulmaya çalışacak. İki takım arasındaki derbi maç 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de Vodafone Park Stadı'nda oynanacak. 

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