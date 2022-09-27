ISMAEL'DEN ŞOK PRES

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, derbi planını belirledi. Son iki haftada Başakşehir'e kaybeden ve İstanbulspor ile berabere kalan siyah-beyazlılar 3 puandan başka bir sonuç düşünmüyor.Beşiktaş pazar günü taraftarının da desteğiyle kazanıp kaostan çıkmayı hedefliyor. Siyah-beyazlıların Fransız teknik direktörü, Fenerbahçe'ye karşı 3. bölgede şok pres uygulayacak.Bu presler sonucunda rakibini hataya zorlayacak olan Beşiktaş skor bulmaya çalışacak. İki takım arasındaki derbi maç 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de Vodafone Park Stadı'nda oynanacak.