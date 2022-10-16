ISMAEL'İN KILAVUZU MONACO MAÇI

'RAKİBE ALAN BIRAKMAYIN' UYARISI

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaşacak. Trabzonspor'un Avrupa'da Fransız ekibi Monaco ile oynadığı maçlar, Beşiktaş için çok iyi bir veri sağladı. Siyah-beyazlıların teknik patronu Valerien Ismael, ligde karşılaşacağı bordo-mavilileri, bu iki karşılaşmadaki performanslarına göre tahlil etti.Karadeniz ekibinin deplasmanda oynadığı ve mağlubiyetle ayrıldığı ilk maçı değerlendiren Ismael ve ekibi, bordo-mavililerin baskılı futboldan hoşlanmadığını gördü. Özellikle Vodafone Park'taki atmosferin kendilerine büyük avantaj sağlayacağını bilen Fransız çalıştırıcı, bu konuda siyah-beyazlı taraftarlardan da destek bekliyor. Trabzonspor'un o karşılaşmada 10 kişi kalmasına rağmen direnç göstermediğini dile getiren Ismael, ön alanda baskı yaparak rakibi abluka altına almalarını istedi.Monaco ile Trabzon'da oynanan rövanş için de değerlendirmelerini öğrencilerine ileten Valerien Ismael, rakibe oyun alanı bırakmamak gerektiğini ve savunma arkasına atılacak toplarda dikkat etmelerini ifade etti. Özellikle kanat hücumlarındaki başarılarını öğrencilerine gösteren siyah-beyazlıların teknik patronu, hırslı oyundan taviz vermemeleri gerektiğini tavsiye etti.