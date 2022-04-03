Valerien Ismael'in 3-4-3'ü ilk kez podyumda

Beşiktaş'a gelir gelmez ayağının tozuyla kendini Trabzonspor maçının hazırlıkları içerisinde bulan Valerien İsmael, takımı mental açıdan Trabzonspor maçına hazırlamaya daha çok önem verdi.



Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Bugünkü maçta 3-4-3 sistemini sahaya yansıtmak isteyen ve imzayı atar atmaz tüm idmanlarını bu sisteme göre yaptıran Fransız teknik adamın oyuncularına, "Bu kadro ligin en iyi takımlarından biri. Her maçı kazanabilecek bir ekip... Fakat çok çalışmamız da gerektiği bir gerçek" diye konuştuğu öğrenildi.



Trabzonspor maçı hazırlıkları boyunca özelikle sistemin üçlü savunması üzerinde duran siyah - beyazlı teknik adamın, mevcut stoperler dışında ikinci mevkisi stoper olan oyuncuların üzerinde de durduğu belirtildi. Trabzonspor'un, geçmiş maçlarının bir kısmını yardımcılarıyla birlikte analiz merceği altına alan Valerien İsmael'in, Vodafone Park'ta oynanmış olan Beşiktaş - Trabzonspor maçını da incelediği bildirildi.



Hazırlıklar boyunca hem analizler hem mental motivasyon hem de teknik-taktik üzerinde duran Fransız hoca takımla yaptığı son toplantıda ise, "Bu maçtan sizlerden sadece iyi oyun değil aynı zamanda üç puan bekliyorum. Tüm Beşiktaş taraftarı da bunu istiyordur. Böylesine bir yeni dönem başlangıcı kalan haftalar için de iyi olacaktır" ifadelerini kullandığı vurgulandı.





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