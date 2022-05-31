Beşiktaş'ta, önceki gün yapılan kongrede üst üste iki kez başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ile yeni yönetim kurulu, hiç zaman geçirmeden mesaiye başladı.



Görev bölümünü 1-2 gün içinde yapması beklenen siyah beyazlılar daha sonra teknik direktör Valerien Ismael ile görüşüp, yeni sezon için yapılacak transferleri ve gönderilecek oyuncuları belirleyecek.



ÖNCELİK FORVET TRANSFERİ



Önceliği forvet transferine veren Beşiktaş yönetiminin transfer gündemindeki ikinci bölge savunma. Takımdan ayrılan Domagoj Vida'nın boşluğunu dolduracak oyuncu arayan siyah beyazlılar, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ve Avrupa liglerinde top koşturan bazı yabancı oyuncularla ilgileniyor.



Başkan Çebi, transfer rotasını belirledikten sonra mali konularla ilgili kritik kararlar alacak.







