Valerien İsmael güvencesi: Transfer havuzu

Beşiktaş'ın önceki akşam Hatayspor'la berabere kalıp ikincilik şansını da zora sokmasının ardından Beşiktaş Yönetimi'nde yeni hoca için düğmeye basıldı. Sezon sonu için yapılan çalışmalar erkene alınırken, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, son olarak West Bromwich'i çalıştıran Fransız teknik adam Valerien İsmael'le anlaştı. Negatif bir gelişme olmazsa yarın ekibiyle birlikte İstanbul'a gelmesi beklenen 46 yaşındaki çalıştırıcının, 4 kişilik yardımcı kadrosuyla birlikte sezonluk maliyetinin 700 bin Euro olduğu öğrenildi.



Tazminat maddesi yok



Valerien İsmael'le yapılan sözleşmenin de detayları belli oldu. Buna göre hoca ve ekibine; ev ile araba tahsis edilecek. Yılda 5 gidiş-dönüş uçak bileti verilecek. Sözleşme süresi 1+1 yıl olduğu için kontratına özel tazminat maddesi konulmadı. Bir yıllık süre dolmadan ayrılık halinde kulüp sadece ayrılığın karar alındığı tarihe kadarki ödemelerden sorumlu olacak.



3 maçı canlı izlemiş



Fransız hocanın tercih edilmesindeki en önemli unsurun İstanbul'a gelmesi olduğu kaydedildi. Ismael'in diğer adayların aksine takım hakkında bilgi almakla yetinmeyip İstanbul'a gelerek bir kupa ve iki lig maçını canlı olarak tribünden takip ettiği öğrenildi. Özellikle Fransa'daki Afrika kökenli genç yeteneklere çok hakim olan hocanın, çok alternatifli ve düşük maliyetli kadro kurması yönünde elinde geniş bir oyuncu havuzunun da bulunduğu kaydedildi.



Ceyhun Kazancı: Ismael ile anlaştım



Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Valerien Ismael konusunda Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu. Kazancı, "Ben Valerien Ismael ile her konuda anlaştım. Süre konusunda sıkıntı yok. Eğer başkanımız onay verirse hemen takımın başına geçecek. Süreç uzarsa da zaten Önder hocamız ve Mehmet Ekşi hocamız buradalar. Önder hoca teknik ekip içinde olacak" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün negatif bir gelişme olmaması halinde bugün açıklanma durumu bulunuyor.





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