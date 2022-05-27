Valerien Ismael, forvet konusunda ısrarcı

KİRALIK OLMAZ

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları erken başlamıştı. Siyah beyazlılardevre arasında transfer edip Çaykur Rizespor'a kiralamış, birçok yerli oyuncuyla da prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak gözlerı arıyor. Siyah beyazlıların teknik direktörüyeni golcünün kamp dönemine mutlaka yetişmesini istedi. Fransız teknik adam, oyun şablonunu yeni gelecek santrafora göre belirleyeceği için sportif direktörtransferin bir an önce gerçekleşmesini istedi.Kartal'ın golcü listesindeki bir numaralı isim olankonusunda ise dün olumsuz bir gelişme yaşandı. Norveçli golcü Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakarken, bir daha kiralık olarak bir yere gitmek istemediğini siyah beyazlı yönetime iletti. Bonservisiolan Sörloth için bu zamana kadar kiralama çalışmaları yapan siyah beyazlı yönetimin planları suya düştü. Öte yandande Sörloth için devreye girmesi sebebiyle pazarlıkların daha da artması bekleniyor.