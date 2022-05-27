Valerien Ismael, forvet konusunda ısrarcı

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları erken başlamıştı. Siyah beyazlılar Gedson Fernades'i devre arasında transfer edip Çaykur Rizespor'a kiralamış, birçok yerli oyuncuyla da prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak gözler 9 numarayı arıyor. Siyah beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, yeni golcünün kamp dönemine mutlaka yetişmesini istedi. Fransız teknik adam, oyun şablonunu yeni gelecek santrafora göre belirleyeceği için sportif direktör Ceyhun Kazancı'dan transferin bir an önce gerçekleşmesini istedi.
KİRALIK OLMAZ
Kartal'ın golcü listesindeki bir numaralı isim olan Alexander Sörloth konusunda ise dün olumsuz bir gelişme yaşandı. Norveçli golcü Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakarken, bir daha kiralık olarak bir yere gitmek istemediğini siyah beyazlı yönetime iletti. Bonservisi 12 milyon euro olan Sörloth için bu zamana kadar kiralama çalışmaları yapan siyah beyazlı yönetimin planları suya düştü. Öte yandan Fenerbahçe'nin de Sörloth için devreye girmesi sebebiyle pazarlıkların daha da artması bekleniyor.
KİRALIK OLMAZ
Kartal'ın golcü listesindeki bir numaralı isim olan Alexander Sörloth konusunda ise dün olumsuz bir gelişme yaşandı. Norveçli golcü Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakarken, bir daha kiralık olarak bir yere gitmek istemediğini siyah beyazlı yönetime iletti. Bonservisi 12 milyon euro olan Sörloth için bu zamana kadar kiralama çalışmaları yapan siyah beyazlı yönetimin planları suya düştü. Öte yandan Fenerbahçe'nin de Sörloth için devreye girmesi sebebiyle pazarlıkların daha da artması bekleniyor.