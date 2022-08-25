Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, eleştirilerin hedefi olsa da kendi adına en iyi başlangıçlarından birini yaptı.



LINZ'DE ISMAEL'İN PERFORMANSI NASILDI?



Siyah-beyazlıların teknik patronu, daha önce LASK Linz'i çalıştırdığı dönemde, 3 maçta 5 gol atmış ve 9 puan toplamıştı.



EN İYİ İKİNCİ BAŞLANGIÇ



Gol anlamında en verimli ilk 3 hafta performansına imza atan Ismael, puan açısından da ikinci en iyi lig başlangıcına imza atmış oldu.



DAHA İYİSİNİ İSTİYOR



Öte yandan Valerien Ismael, takımının Karagümrük maçında ortaya koyduğu performanstan memnun. Fakat; Fransız çalıştırıcı, bu performansı sezonun geneline yaymaları noktasında oyuncularına uyarılarda bulunuyor.







