Valerien Ismael'dn öğrencilerine 3 puan uyarısı

Beşiktaş'ta, Alanyaspor karşısında taraftar desteğiyle ortaya konulan oyundan memnun kalan Valerien Ismael, yine Vodafone Park faktörü ile kazanacaklarına inandığını oyuncularına söyledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael'dn öğrencilerine 3 puan uyarısı
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22 Nisan 2022 14:02
Beşiktaş'ın başında çıktığı 3 maçta 2 deplasman beraberliği 1 iç saha galibiyeti alan teknik direktör Valerien Ismael, Kasımpaşa karşısında da oyuncularından galibiyet istedi.

Alanyaspor karşısında taraftar desteğiyle ortaya konulan oyundan memnun kalan Fransız çalıştırıcı, yine Vodafone Park faktörü ile kazanacaklarına inandığını oyuncularına söyledi. Ismael'in "Kazanıp devam edelim. Geçen haftaki kaybı geride bırakalım. Taraftarımız 3 puanla mutlu olsun" dediği öğrenildi. 

 

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