Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek 3 maç aradan sonra kazandı ve zirve yarışını sürdürdü. Liderliğe ortak olan siyah-beyazlılarda Valerien Ismael yönetimindeki iç saha ve dış saha karnesi dikkat çekti.
ISMAEL 20 PUAN TOPLADI
Geçen sezondan bu yana Beşiktaş'ta 17 maça çıkan Valerien Ismael, 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ismael yönetiminde siyah-beyazlılar, deplasmanda 8 maçta yenilgi almazken 4 galibiyet ve 4 beraberlik ile 20 puan topladı.
DEPLASMANDA DAHA BAŞARILI
İsmael, iç sahada ise biraz farklı bir görüntüdeydi. Vodafone Park'ta 9 maça çıkan Fransız teknik adam, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ismael, Kasımpaşa ve Başakşehir'e kaybederken 17 puan topladı.
PUAN ORTALAMASI KAÇ?
Öte yandan Ismael, dış sahada maç başına 2.5 puan ortalaması ile oynarken evinde ise 1.88'lik ortalama yakaladı.
ISMAEL 20 PUAN TOPLADI
Geçen sezondan bu yana Beşiktaş'ta 17 maça çıkan Valerien Ismael, 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ismael yönetiminde siyah-beyazlılar, deplasmanda 8 maçta yenilgi almazken 4 galibiyet ve 4 beraberlik ile 20 puan topladı.
DEPLASMANDA DAHA BAŞARILI
İsmael, iç sahada ise biraz farklı bir görüntüdeydi. Vodafone Park'ta 9 maça çıkan Fransız teknik adam, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ismael, Kasımpaşa ve Başakşehir'e kaybederken 17 puan topladı.
PUAN ORTALAMASI KAÇ?
Öte yandan Ismael, dış sahada maç başına 2.5 puan ortalaması ile oynarken evinde ise 1.88'lik ortalama yakaladı.