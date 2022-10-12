Valerien Ismael dış sahada farklı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, siyah-beyazlılardaki deplasman karnesiyle dikkati çekti. İşte Ismael'in iç ve dış saha karnesi...

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael dış sahada farklı!
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12 Ekim 2022 10:21
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek 3 maç aradan sonra kazandı ve zirve yarışını sürdürdü. Liderliğe ortak olan siyah-beyazlılarda Valerien Ismael yönetimindeki iç saha ve dış saha karnesi dikkat çekti.

ISMAEL 20 PUAN TOPLADI

Geçen sezondan bu yana Beşiktaş'ta 17 maça çıkan Valerien Ismael, 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ismael yönetiminde siyah-beyazlılar, deplasmanda 8 maçta yenilgi almazken 4 galibiyet ve 4 beraberlik ile 20 puan topladı.

DEPLASMANDA DAHA BAŞARILI

İsmael, iç sahada ise biraz farklı bir görüntüdeydi. Vodafone Park'ta 9 maça çıkan Fransız teknik adam, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ismael, Kasımpaşa ve Başakşehir'e kaybederken 17 puan topladı.

PUAN ORTALAMASI KAÇ?

Öte yandan Ismael, dış sahada maç başına 2.5 puan ortalaması ile oynarken evinde ise 1.88'lik ortalama yakaladı. 

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