Valerien Ismael, derbi 11'ini belirledi

Beşiktaş'ta 2 Ekim'de oynanacak Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam ederken, teknik direktör Valerien Ismael bu maçın 11'ini kafasında şekillendirdi.



Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada rakiplerini çok iyi analiz eden Fransız teknik adam, kendi futbolcularının da son durumlarını göz önüne alarak ideal kadrosunu oluşturdu. Futbolcularıyla sık sık toplantılar yapan Ismael, Fenerbahçe'nin kontrataklardaki başarısına dikkat çekerken, Jesus'un takımına karşı başarılı olmaları için bilhassa kanatlardan yüklenmeleri gerektiğinin altını çizdi.



SAKATLIK OLMAZSA DİZİLİŞ AYNI



Belki de en çok merak edilen mevki olan kalede Ismael, Ersin Destanoğlu'ndan vazgeçmeyecek. Fransız teknik adam, son İstanbulspor maçında yediği hatalı gollerle şimşekleri üzerine çeken genç kaleciye bir şans daha verecek ve bu kritik maçta kaleyi ona teslim edecek. Ismael sakatlıklar olmaması durumunda İstanbulspor maçındaki dizilişi bozmayı düşünmüyor. Savunmada Rosier-Talha-Saiss-Masuaku dörtlüsü, onların önünde ön libero olarak Josef olacak. Orta sahada Salih ve Gedson'a kanatlarda Muleka ve N'Koudou eşlik edecek. İleri uçta ise her maçta olduğu gibi Hollandalı golcü Wout Weghorst görev yapacak





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