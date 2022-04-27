Valerien Ismael'den, Vida ile özel görüşme

Beşiktaş'ın, Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olduğu maçta yaptığı hatalar ile dikkat çeken Domagoj Vida, Valerien Ismael tarafından uyarıldı.



Siyah-Beyazlılar'ın kaptanı olarak çıktığı maçta önceki gün Kasımpaşa karşısında ciddi hatalar yapan Domagoj Vida, idman öncesinde teknik ekiple bir görüşme yaptı. Valerien Ismael'in, oyuncusundan kalan haftalarda tam konsantre olarak sahada yer almasını istediği ve 4 maçlık performansının yeni sözleşme görüşmelerinde belirleyici olacağını ilettiği bildirildi.





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