Beşiktaş'ta takımın başına getirilince spor kamuoyunun şüpheyle yaklaştığı 46 yaşındaki teknik adam bütün soru işaretlerini iki maçta gidermiş durumda. Kendi kurmadığı oyunculardan oluşan bir kadroyu 3-4-3 gibi radikal bir sistemle çok iyi oynatan Ismael, özellikle maçın başında sıkı presten vazgeçmiyor.



OYUNCULAR DA MEMNUN



Golü ilk bulan taraf olmak, Ismael'in önceliği... Bu yüzden ilk düdükle birlikte ciddi şekilde baskı yapan bir takım çıktı ortaya. Fransız teknik adamın "Rakip oyuncular topu ayağına aldığında düşünecek fırsat bulamayacak. Böylece topu istedikleri gibi kullanamayacak ve oyun kuramayacaklar. Bunu da sıkı pres yaparak sağlayacaksınız" diyerek oyuncularını yeni sisteme alıştırdı. Siyah beyazlı futbolcuların da yorucu olmasına rağmen yeni sistemden memnun oldukları öğrenildi.



