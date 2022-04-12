Valerien Ismael'den uçuran formül: "Nefes aldırmayın!"

Valerien Ismael ile Beşiktaş'ın arasındaki kimya çok çabuk oluştu. Fransız çalıştırıcının oyun anlayışına, saha kenarındaki duruşuna, futbolcularla olan iletişimine herkes hayran olmuş durumda.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Valerien Ismael'den uçuran formül: 'Nefes aldırmayın!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Nisan 2022 10:25
Beşiktaş'ta takımın başına getirilince spor kamuoyunun şüpheyle yaklaştığı 46 yaşındaki teknik adam bütün soru işaretlerini iki maçta gidermiş durumda. Kendi kurmadığı oyunculardan oluşan bir kadroyu 3-4-3 gibi radikal bir sistemle çok iyi oynatan Ismael, özellikle maçın başında sıkı presten vazgeçmiyor.

OYUNCULAR DA MEMNUN

Golü ilk bulan taraf olmak, Ismael'in önceliği... Bu yüzden ilk düdükle birlikte ciddi şekilde baskı yapan bir takım çıktı ortaya. Fransız teknik adamın "Rakip oyuncular topu ayağına aldığında düşünecek fırsat bulamayacak. Böylece topu istedikleri gibi kullanamayacak ve oyun kuramayacaklar. Bunu da sıkı pres yaparak sağlayacaksınız" diyerek oyuncularını yeni sisteme alıştırdı. Siyah beyazlı futbolcuların da yorucu olmasına rağmen yeni sistemden memnun oldukları öğrenildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.