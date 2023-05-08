Valerien Ismael'den Türkiye itirafları!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra başka bir kulüpte çalışmayan ve zaman zaman adı başka kulüpler ile anılan Valerien Ismael, İstanbul günlerini ardından ilk kez konuştu.



Almanya'dan merkur'a konuşan Ismael, "Teklif yapan kulüperle görüşmelerim devam ediyor. Danışmanım ve ben şu anda çok meşgulüz. Bu dönem, birçok kulübün takımını yeniden düzenlediği bir dönem. Şunu da itiraf etmeliyim ki, son 3 ay benim için iyi geçti. Bütün hafta ailemle birlikteyim. Ancak, yeni bir kulüp için tüm pillerimi şarj ettim." dedi.



Aile evinin Münih yakınlarındaki Erding'te olduğunu belirten Ismael, "Bir kulüpte çalıştığım dönemde bile 15 günde 1 eve dönerdim. Bu yüzden Münih'e direkt uçuş bağlantısı olan şehirlerdeki kulüpleri seçmeyi seviyorum." açıklamasını yaptı.



"TÜRKİYE'DE BAŞKANLARIN FİKİRLERİ VAR"



"Teknik direktörlüğün en sevdiğiniz yanı nedir?" sorusuna Ismael, "Bunu söylemek zor, çok farklı bir iş. Alamnay'da açık bir yapı ve sportif hedefle mücadele ediyorsunuz. İngiltere ve Türkiye'de patron tamamen tenik direktör. Bir de fikirleri olan kulüp sahipleri ya da başkanlar var." cevabını verdi.



"TÜRKİYE'DE CENNET-CEHENNEM ARASI YOK"



Beşiktaş dönemiyle ilgili gelen soruyu ise Ismael, "Türkiye'de cennet ile cehennem arasında bir yer yok, ikisinden biri. Beşiktaş ile harika bir 7 ay geçirdim ama baskı çok yüksekti. Her zaman kazanmak zorundaydık. Beraberlikler bile yetmiyordu." sözleriyle cevapladı.



"İNGİLTERE'DE OLMAK ZORUNDASINIZ!"



İngiltere deneyimiyle ilgili de görüşlerini aktaran Ismael, "İngiltere futboluna dahil olmak büyük bir olaydır. Futbolun içindeyseniz bir gün İngiltere'de bulunmak zorundasınız. Mesele para değil, İngiltere futbolun anavatanı. Tamane farklı bir şekilde yaşanıyor. Örnek olarak Noel'i ele alalım. Almanya'da, Fransa'da tatillerde ailemizle birlikte olmak isteriz. İngilizler ise Noel'i futbol ile birlikte kutlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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