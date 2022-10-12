"KAYIP İSTEMİYORUM"

"HAKEMLE DİYALOG YOK"

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta gözler dev maça çevrildi. Maçın hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael maç öncesinde oyuncularıyla konuşma yaptı.Fransız çalıştırıcı, "Sahaya yüreğimizi koyarak mücadele edip taraftarımız önünden galibiyetle ayrılmamız şart. Evimizde kayıp istemiyorum! Skor ne olursa olsun son düdüğe kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.Dev maçların yüksek tansiyonlu geçtiğini de belirten Ismael, oyun planlarının bozulmaması için de takıma uyarılarda bulundu.Ismael, "Maç içerisinde gereksiz sertliklerden kaçının. Hakemle de asla diyaloğa girmeyin. Sadece kendi oyun planımıza bağlı kalarak Vodafone Park'tan zaferle ayrılacağız" diye konuştu.