Valerien Ismael'den Trabzonspor öncesi uyarı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçı öncesi futbolcularıyla konuşma yaptı. İşte Ismael'in sözleri...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael'den Trabzonspor öncesi uyarı!
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12 Ekim 2022 08:27
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta gözler dev maça çevrildi. Maçın hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael maç öncesinde oyuncularıyla konuşma yaptı.

"KAYIP İSTEMİYORUM"

Fransız çalıştırıcı, "Sahaya yüreğimizi koyarak mücadele edip taraftarımız önünden galibiyetle ayrılmamız şart. Evimizde kayıp istemiyorum! Skor ne olursa olsun son düdüğe kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.

Dev maçların yüksek tansiyonlu geçtiğini de belirten Ismael, oyun planlarının bozulmaması için de takıma uyarılarda bulundu.

"HAKEMLE DİYALOG YOK"

Ismael, "Maç içerisinde gereksiz sertliklerden kaçının. Hakemle de asla diyaloğa girmeyin. Sadece kendi oyun planımıza bağlı kalarak Vodafone Park'tan zaferle ayrılacağız" diye konuştu. 

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