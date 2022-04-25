Valerien Ismael'den Teixeira'ya kesik

Valerien Ismael, Beşiktaş'ın başında olduğu son 3 karşılaşmada ilk 11'de şans verdiği Alex Teixeira'yı yedeğe çekme kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael'den Teixeira'ya kesik
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25 Nisan 2022 09:28
Valerien Ismael'den son 3 karşılaşmada 11 başlayan ancak bekleneni veremeyen Alex Teixeira'ya kesik geldi.

Valerien Ismael, Beşiktaş'ın başında olduğu son 3 karşılaşmada ilk 11'de şans verdiği Alex Teixeira'yı yedeğe çekme kararı aldı.

Kasımpaşa maçında Teixeira'nın yerine N'Koudou görev yapacak. Beşiktaş'ta bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Alex Teixeira'nın sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.

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