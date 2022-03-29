Valerien Ismael'den sürpriz! Trabzonspor maçında...

Beşiktaş'taki mesaisine yoğun bir tempoda başlayan Valerien İsmael Trabzon maçına sürpriz bir taktik ile çıkmayı planlıyor.



Göreve başlar başlamaz lider Trabzonspor'u mercek altına alan İsmael'in takımlarına oynattığı 3-4-3 sistemi yerine Fırtına'ya karşı 3-6-1 ile maça başlayacağı öğrenildi. Fransız teknik adam bu dizilişle kanatlarda ve orta alanda ligin en etkili takımlarından biri olan Trabzonspor'u baskı altına alıp rakibi oynatmamayı hedefliyor.



LARIN VE ATIBA DÜNYA KUPASI'NDA



2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika Elemeleri'nde evinde Jamaika'yı 4-0 yenen Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Maça 11'de başlayan Beşiktaşlı Cyle Larin ülkesinin ilk golünü atarken diğer golleri 44'te Buchanan, 82'de Hoilett ve 88'de Mariappa (kendi kalesine) kaydetti. Atiba ise 62'de oyuna dahil oldu.



Puanını 28'e yükselten Kanada, 1986'dan sonra 2. kez Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. 15 maçta 13 gol atan Cyle Larin de elemelerin gol krallığında zirvedeki yerini korudu.



Kanada Teknik Direktörü John Herdman da hem kadınlarda hem de erkeklerde Dünya Kupası'na katılan ilk teknik direktör oldu.





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