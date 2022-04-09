Valerien Ismael'den stoperlere geçer not

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor derbisinde Montero-Velinton-Vida üçlüsünden memnun kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael'den stoperlere geçer not
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09 Nisan 2022 11:06
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, eldeki stoperlerinden ilk maçında istediği verimi aldığını ifade etti.

46 yaşındaki hoca ayrıca stoperlerden beklediği katkıyı alamasaydı üçlü savunma oynatmaktan vazgeçebileceğini sık sık dile getirirken, "Bu kurguda savunmacılara güvenmem çok önemliydi. Trabzonspor maçında görev verdiğim oyuncularım (Montero-Velinton- Vida) beklentileri karşıladılar. Rosier ve Rıdvan da çok yardımcı oluyor geriye" sözleriyle takımın performansından duyduğu memnuniyeti aktardı.  

 

 

 

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