Valerien Ismael'den oyuncularına uyarı: 'Daha fazla istemeliyiz'

Beşiktaş geçen hafta Kasımpaşa karşısında aldığı 3-0'lık şok yenilginin yaralarını bugün Yukatel Kayserispor deplasmanında sarmaya çalışacak. UEFA Konferans Ligi'ne katılma umudunu sürdürmek isteyen siyah-beyazlı takım kritik sınavdan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.



"DAHA FAZLA ÖZVERİ BEKLİYORUM"



Teknik Direktör Valerien Ismael, Kayseri yolculuğu öncesi oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda hem üç puan istedi hem de bir dizi uyarıda bulundu. UEFA Konferans Ligi yolunda son derece kritik bir randevuya çıkacaklarının altını çizen siyah-beyazlı hocanın, "Kasımpaşa mağlubiyetini telafi etmemiz lazım. Kayserispor karşısında hepinizden daha fazla özveri bekliyorum. Sadece bu maçı değil kalan karşılaşmaları da kazanarak sezonu bitirmeliyiz" diye konuştuğu aktarıldı.



"KAZANMAYI DAHA FAZLA İSTEMELİYİZ"



Valerien Ismael gol yollarında daha becerili ve gayretli olmaları gerektiğine de vurgu yaptı. Siyah-beyazlı çalıştırıcının, "Kayserispor iyi bir takım, ama biz daha güçlüyüz. Yeter ki kazanmayı daha fazla isteyelim, hedefimize mutlaka ulaşırız. Sadece tempo olarak değil, hırs ve kazanma arzusu açısından rakibimizden daha yukarıda olmalıyız. Rakip ceza sahasındaki şanssızlığı da artık kırmak zorundayız. Kazanmayı daha fazla isteyerek bunu hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandığı belirtildi.







