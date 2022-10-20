Beşiktaş'ın, Trabzonspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından taraftar ve camiadan daha fazla eleştiri almaya başlayan teknik direktör Valerien Ismael'in, Hatayspor deplasmanında kadroda köklü bir değişime hazırlandığı öğrenildi.
ISMAAEL'DEN REVİZYON
Bu haftaya kadar sahaya süreceği 11'leri büyük ölçüde belli olan Fransız çalıştırıcının kale ve savunma dörtlüsü dışında kalan mevkililerde revizyona gitmeyi planladığı belirtildi.
FARKLI DİZİLİŞLER DENEYECEK
Ismael'in çalışmalarda orta saha üçlüsü, kanatlar ve santrfor için performanslarını beğendiği isimlere forma vereceği ayrıca 4-2-3-1 ve 4-4-2 dizilişlerini deneyeceği ortaya çıktı.
MAÇ GÜNÜNE KADAR SÖYLEMEYECEK
Oyuncuların çalışma temposu ve hırslarını artırmak isteyen deneyimli çalıştırıcının, talebelerine ilk 11'de olup olmayacaklarını maç gününe kadar söylemeyeceği de ifade edildi.
ISMAAEL'DEN REVİZYON
Bu haftaya kadar sahaya süreceği 11'leri büyük ölçüde belli olan Fransız çalıştırıcının kale ve savunma dörtlüsü dışında kalan mevkililerde revizyona gitmeyi planladığı belirtildi.
FARKLI DİZİLİŞLER DENEYECEK
Ismael'in çalışmalarda orta saha üçlüsü, kanatlar ve santrfor için performanslarını beğendiği isimlere forma vereceği ayrıca 4-2-3-1 ve 4-4-2 dizilişlerini deneyeceği ortaya çıktı.
MAÇ GÜNÜNE KADAR SÖYLEMEYECEK
Oyuncuların çalışma temposu ve hırslarını artırmak isteyen deneyimli çalıştırıcının, talebelerine ilk 11'de olup olmayacaklarını maç gününe kadar söylemeyeceği de ifade edildi.