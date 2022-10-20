ISMAAEL'DEN REVİZYON

FARKLI DİZİLİŞLER DENEYECEK

MAÇ GÜNÜNE KADAR SÖYLEMEYECEK

Beşiktaş'ın, Trabzonspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından taraftar ve camiadan daha fazla eleştiri almaya başlayan teknik direktör Valerien Ismael'in, Hatayspor deplasmanında kadroda köklü bir değişime hazırlandığı öğrenildi.Bu haftaya kadar sahaya süreceği 11'leri büyük ölçüde belli olan Fransız çalıştırıcının kale ve savunma dörtlüsü dışında kalan mevkililerde revizyona gitmeyi planladığı belirtildi.Ismael'in çalışmalarda orta saha üçlüsü, kanatlar ve santrfor için performanslarını beğendiği isimlere forma vereceği ayrıca 4-2-3-1 ve 4-4-2 dizilişlerini deneyeceği ortaya çıktı.Oyuncuların çalışma temposu ve hırslarını artırmak isteyen deneyimli çalıştırıcının, talebelerine ilk 11'de olup olmayacaklarını maç gününe kadar söylemeyeceği de ifade edildi.