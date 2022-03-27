Valerien Ismael'den Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre kararı

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in göreve gelmesi sonrasında takımdaki kontratı sezon sonunda bitecek olan ya da gözden çıkarılan birçok isme ikinci bir şans doğdu. S



iyah-Beyazlı kulübün Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Nevzat Demir Tesisleri'nde dünkü idmanın ardından medya mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı. Kazancı, "Larin ve Vida başta olmak üzere sözleşmesi biten futbolcular ve diğerleri hakkında hoca ile değerlendirmemiz oldu. Ancak hoca herkesi görmek istiyor. Futbol anlayışı belli. Üçlü savunma, önde çok koşup basan bir ekip... Buna göre gitmesi ve kalması gereken isimleri belirleyecektir. Mesela Gedson Fernandes... Hangi sistem olursa olsun oynar. Tamamen sisteme göre geliş gidişler olacaktır. Düşük maliyetli ve maaşlı oyunculara yöneleceğiz. Ancak kaliteden ve hocanın sistemine uyum sağlama adına ödün vermeden" dedi.



Topal ve Karaman'a yol göründü



Yeni teknik direktörle birlikte özellikle sprinter özellikleri yüksek olan Gökhan Töre başta olmak üzere birçok isme takımda kalma şansı doğmuş oldu. Ancak atletik özellikleri ve mücadele becerisi düşük seviyede bulunan Oğuzhan Özyakup gibi futbolcularla ise yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu doğrultuda Mehmet Topal ve Kenan Karaman'a da yol görünmüş oldu.





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