Valerien Ismael'den net mesaj; 'Çok çalışacağız'

Teknik direktör Valerien Ismael, Beşiktaş'ta futbolcularına hem taktik felsefesini aşılamaya çalışıyor hem de çok çalışmanın öneminden bahsediyor.

Haber; Milliyet
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Valerien Ismael'den net mesaj; 'Çok çalışacağız'
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30 Mart 2022 08:09
Bir yandan hafta sonu ligde oynanacak kritik Trabzonspor maçı için futbolcularını hazırlamaya çalışan Valerien Ismael, bir yandan da kafasındaki futbol anlayışını aktarmaya gayret ediyor.

Fransız teknik adamın öğrencileriyle yaptığı toplantılarda, "Bizim sadece bir oyun felsefemiz olmayacak. Bu biraz zaman alacak ama bu yolda çok çalışacağız" dediği öğrenildi.

Vodafone Park'ta taraftarlı antrenman

Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda önemli bir maça çıkacak olan Beşiktaş, son antrenmanını taraftarlarıyla beraber Vodafone Park'ta yapacak. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor ile oynayacağımız maçın hazırlıkları kapsamında, 1 Nisan Cuma günü saat 18.15'te Vodafone Park'ta taraftarlarımıza açık olarak antrenman gerçekleştirecek. Antrenman biletleri, bugün 1 TL bedelle satışa sunulacak" denildi.

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