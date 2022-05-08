Valerien Ismael'den N'Koudou planı!

Beşiktaş'ta Valerien Ismael, Kayserispor maçında fark yaratan Kevin N'Koudou'yu ikinci yarı koz olarak sahaya sürecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael'den N'Koudou planı!
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08 Mayıs 2022 10:11
Kayseri deplasmanında sonradan oyuna girip attığı iki golle takımına galibiyeti getiren Georges- Kevin N'Koudou ile ilgili teknik heyet farklı bir plan çizdi.

Fenerbahçe derbisinde hücum hattında sistemi değişmeyi planlayan teknik direktör Valerien İsmael, N'Koudou'yu ise koz olarak yanında tutacak. İkinci yarı rakibinin yorgunluğundan faydalanmak için Fransız oyuncu sahaya sürülecek.

HIRÇIN REKABET!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. Son 25 müsabakada futbolcular sinirlerine hakim olamazken, hakemler toplam 17 kırmızı ve 154 sarı kart gösterdi. Beşiktaş bu maçlarda 11 kırmızı ve 78 sarı kart alırken, Fenerbahçe 6 kırmızı, 76 sarı kart gördü. Son 3 karşılaşmada da futbolculara 1 kırmızı kart ve 23 sarı kart çıktı. 



 
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