Valerien Ismael'den mesaj: 'Tek gayemiz kazanmak'

Yeni sezonun son provasını Vodafone Park'ta 1-1 berabere biten Sampdoria maçıyla yapan Beşiktaş'ta teknik direktör, Valerien Ismael, takımıyla bir toplantı yaptı.Kayserispor ile oynayacakları lig maçı öncesi takıma bir motivasyon konuşması yapan Ismael, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Siyah-beyazlı teknik adamın oyuncularıyla yaptığı toplantıda,dediği öğrenildi.Savunma anlamında da uyarılarda bulunan Valerien Ismael,ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, tüm takımı bugünkü Kayserispor maçına motive etmeye çalıştı.