Valerien Ismael'den Kazımcan raporu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, sol bek transferi için gündeme gelen ve Altay'da oynayan Kazımcan Karataş için kararını verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Valerien Ismael'den Kazımcan raporu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2022 10:02
Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz kariyerine Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta devam edecek. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'ın boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Beşiktaş'ın listesinde yer alan isimlerden Kazımcan Karataş, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

KAZIMCAN ANLAŞMAYI BEKLİYOR

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor. Altay, futbolcu için Beşiktaş ile ilk görüşmede 2 milyon Euro talep etmişti. Beşiktaş ise bu rakamı aşağıya çekmek istiyor.

ISMAEL, KAZIMCAN İÇİN ONAY VERDİ

Öte yandan İzmir ekibiyle 2026 yılına kadar kontratı bulunan futbolcu için Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in kararı belli oldu. Ismael, futbolcuyu beğendi ve transferine onay verdi.



BİRÇOK MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Beşiktaş'ın ilgilendiği Kazımcan Karataş, sol bekin yanı sıra sol kanat ve sağ kanatta oynayabiliyor. Transfermarkt verilerine göre ise futbolcuya biçilen değer 950 bin Euro civarında. Oyuncu için başka tekliflerin de olduğu gündemde. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ