KAZIMCAN ANLAŞMAYI BEKLİYOR

ISMAEL, KAZIMCAN İÇİN ONAY VERDİ

BİRÇOK MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz kariyerine Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta devam edecek. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'ın boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Beşiktaş'ın listesinde yer alan isimlerden Kazımcan Karataş, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor. Altay, futbolcu için Beşiktaş ile ilk görüşmede 2 milyon Euro talep etmişti. Beşiktaş ise bu rakamı aşağıya çekmek istiyor.Öte yandan İzmir ekibiyle 2026 yılına kadar kontratı bulunan futbolcu için Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in kararı belli oldu. Ismael, futbolcuyu beğendi ve transferine onay verdi.Beşiktaş'ın ilgilendiği Kazımcan Karataş, sol bekin yanı sıra sol kanat ve sağ kanatta oynayabiliyor. Transfermarkt verilerine göre ise futbolcuya biçilen değer 950 bin Euro civarında. Oyuncu için başka tekliflerin de olduğu gündemde.