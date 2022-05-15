Valerien Ismael'den ilk transfer!

Transferde rotasını yerli ve yabancı genç yeteneklere çeviren Beşiktaş, İsveç'te Elfsborg forması giyen 19 yaşındaki Jacob Ondrejka'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Siyah-beyazlıların, yetenekli oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya çok yakın olduğu ortaya çıktı.



Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon hedeflerine ulaşamayan Kartal, genç yeteneklerin de yer aldığı güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda devre arası Benfica'dan 23 yaşındaki Portekizli yıldız orta saha Gedson Ferdandes'i resmen renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, farklı liglerde top koşturan genç isimleri de yakından takip ediyor.



Scoutlar kanalıyla tüm Avrupa'yı tarayan Beşiktaş'ın, Elfsborg forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jacob Ondrejka'nın peşinde olduğu belirlendi. Ondrejka'nın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncuyla el sıkışan yöneticilerin, Elfsborg ile bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi. Kartal'ın cazip bir bonservis karşılığında kadrosuna katmak istediği yetenekli futbolcuya uzun süreli bir kontrat imzalatmanın planlarını yaptığı öğrenildi.



Beşiktaş ile Elfsborg arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanması ve Jacob Ondrejka'nın kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.



ÇOK SÜRATLİ VE GELİŞİME AÇIK



Hücum hattının sol kanadında görev yapan Jacob Ondrejka ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 1.80 boyundaki genç futbolcu; sürati, çalımları ve içeri katederek attığı şutlarla dikkat çekiyor. Beşiktaş'ın geleceğe yatırım olarak düşündüğü 19 yaşındaki futbolcunun 2-3 yıl sonra ciddi bir piyasa değerine ulaşması hedefleniyor. Kartal, Ondrejka'yı ileride iyi bir bonservisle satarak para kazanmanın planlarını da yapıyor.



ISMAEL ONAY VERDİ



Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in Jacob Ondrejka transferini onayladığı belirlendi. Siyah-beyazlı takıma gelecek sezon agresif ve yüksek tempolu futbol oynatmak isteyen Fransız hocanın, İsveçli oyuncuyu beğendiği ve kadrosunda görmek istediği belirlendi.



YILLIK NET MAAŞI 300-400 BİN EURO



Kartal'ın Jacob Ondrejka'ya ödeyeceği yıllık garanti ücretin 500 bin euronun altında olacağı ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetimin, 2 Eylül 2002 doğumlu olan İsveçli oyuncuya yıllık garanti ücret olarak 300-400 bin euro civarında bir maaş ödeyeceği öğrenildi.



11 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST



Jacob Ondrejka bu sezon Elfsborg formasıyla 11 resmi maça çıkarken 2 gol, 3 asiste imza attı. 2020-2021 sezonunda tam 31 karşılaşmada forma giyen yetenekli futbolcu 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koymayı başarmıştı.



