KANAT BEKLERİ VE ORTA SAHA UYARISI

'WEGHORST TOP ALAMADI'

İSTANBULSPOR İÇİN PLAN

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, ekibiyle birlikte geniş bir analiz yaptı. Fransız çalıştırıcı takıma uyarılarda bulundu.Beşiktaş'ın teknik patronu, öncelikle oyun sıkıştığında kanat beklerinin duruma müdahale etmesi gerektiğini belirtti. Ismael ayrıca orta saha oyuncularının da beklentilerin altında kaldığını ve daha iyi olmaları uyarısını yaptı.Ismael, 'Orta saha beklentinin üstüne çıkmalı' derken, Wout Weghorst'un da istediği topları alamadığını hatırlattı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, hatalardan da ders çıkarmaları gerektiğini dile getirdi.Öte yandan Valerien Ismael, İstanbulspor maçında takımının geri dönüş yapmasını bekliyor. Siyah-beyazlıların teknik patronu, oyuncularla birebir görüşmeler yapacak.