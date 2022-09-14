Valerien Ismael'den geniş analiz! Tek tek anlattı...

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Başakşehir maçında yapılan hatalarla ilgili geniş bir dosya hazırladı ve hataları tek tek anlattı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael'den geniş analiz! Tek tek anlattı...
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14 Eylül 2022 10:25
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, ekibiyle birlikte geniş bir analiz yaptı. Fransız çalıştırıcı takıma uyarılarda bulundu.

KANAT BEKLERİ VE ORTA SAHA UYARISI

Beşiktaş'ın teknik patronu, öncelikle oyun sıkıştığında kanat beklerinin duruma müdahale etmesi gerektiğini belirtti. Ismael ayrıca orta saha oyuncularının da beklentilerin altında kaldığını ve daha iyi olmaları uyarısını yaptı.

'WEGHORST TOP ALAMADI'

Ismael, 'Orta saha beklentinin üstüne çıkmalı' derken, Wout Weghorst'un da istediği topları alamadığını hatırlattı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, hatalardan da ders çıkarmaları gerektiğini dile getirdi.

İSTANBULSPOR İÇİN PLAN

Öte yandan Valerien Ismael, İstanbulspor maçında takımının geri dönüş yapmasını bekliyor. Siyah-beyazlıların teknik patronu, oyuncularla birebir görüşmeler yapacak. 

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