Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, ekibiyle birlikte geniş bir analiz yaptı. Fransız çalıştırıcı takıma uyarılarda bulundu.
KANAT BEKLERİ VE ORTA SAHA UYARISI
Beşiktaş'ın teknik patronu, öncelikle oyun sıkıştığında kanat beklerinin duruma müdahale etmesi gerektiğini belirtti. Ismael ayrıca orta saha oyuncularının da beklentilerin altında kaldığını ve daha iyi olmaları uyarısını yaptı.
'WEGHORST TOP ALAMADI'
Ismael, 'Orta saha beklentinin üstüne çıkmalı' derken, Wout Weghorst'un da istediği topları alamadığını hatırlattı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, hatalardan da ders çıkarmaları gerektiğini dile getirdi.
İSTANBULSPOR İÇİN PLAN
Öte yandan Valerien Ismael, İstanbulspor maçında takımının geri dönüş yapmasını bekliyor. Siyah-beyazlıların teknik patronu, oyuncularla birebir görüşmeler yapacak.
KANAT BEKLERİ VE ORTA SAHA UYARISI
Beşiktaş'ın teknik patronu, öncelikle oyun sıkıştığında kanat beklerinin duruma müdahale etmesi gerektiğini belirtti. Ismael ayrıca orta saha oyuncularının da beklentilerin altında kaldığını ve daha iyi olmaları uyarısını yaptı.
'WEGHORST TOP ALAMADI'
Ismael, 'Orta saha beklentinin üstüne çıkmalı' derken, Wout Weghorst'un da istediği topları alamadığını hatırlattı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, hatalardan da ders çıkarmaları gerektiğini dile getirdi.
İSTANBULSPOR İÇİN PLAN
Öte yandan Valerien Ismael, İstanbulspor maçında takımının geri dönüş yapmasını bekliyor. Siyah-beyazlıların teknik patronu, oyuncularla birebir görüşmeler yapacak.