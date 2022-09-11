Valerien Ismael'den forvetlere özel görev

Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Başakşehir maçı öncesi teknik heyeti düşündüren en önemli konuların başında rakip savunma geliyor.



İstanbul ekibi, Süper Lig'de Konyaspor ile birlikte gol yemeyen 2 takımdan birisi konumunda.



Weghorst başta olmak üzere hücumculara rakip defans konusunda uyarılarda bulunan Teknik Direktör Valerien Ismael, Başakşehir'in bu serisini bitirerek zirve yolundaki önemli bir rakibine mesaj göndermek istiyor.







