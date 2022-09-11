Valerien Ismael'den forvetlere özel görev

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Başakşehir ile oynanacak maç öncesi hücum oyuncularına özel bir görev verdi.

, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael'den forvetlere özel görev
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11 Eylül 2022 10:40
Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Başakşehir maçı öncesi teknik heyeti düşündüren en önemli konuların başında rakip savunma geliyor.

İstanbul ekibi, Süper Lig'de Konyaspor ile birlikte gol yemeyen 2 takımdan birisi konumunda.

Weghorst başta olmak üzere hücumculara rakip defans konusunda uyarılarda bulunan Teknik Direktör Valerien Ismael, Başakşehir'in bu serisini bitirerek zirve yolundaki önemli bir rakibine mesaj göndermek istiyor.



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