Teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da kadrodaki oyunculara teklifler geliyor. Alınan bilgilere göre; Kartal'ın yıldız oyuncusuna birçok teklif geldiği ve Beşiktaş'tan ayrılabileceği ifade edildi.Beşiktaş'ta Valentin Rosier'e birçok teklif geldiği ve Rosier'in Beşiktaş'tan ayrılabileceği ifade edildi. Yıldız oyuncuya gelen tekliflerin 10 milyon euronun üstünde olduğu belirtildi.Kulislerde, Valerien Ismael'in gelen teklifler içindediği iddia edildi.25 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 2 gol attı ve 5 asiste imza attı.